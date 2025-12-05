Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, καθώς αποχώρησαν από τον κόμβο του Πύργου αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αποκλεισμό, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Όλα αυτά ενώ πάνω από 6.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Την Αθηνών - Λαμίας ανάμεσα σε Ριτσώνα και Ακραίφνιο έκλεισαν πριν λίγο οι αγρότες και στέλνουν τους οδηγούς μέσω Θήβας.

Ένταση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία προσπαθεί να εμποδίσει τους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό με κλούβες λίγο πριν από τον κόμβο στα "Πράσινα Φανάρια", σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση των αγροτών στο αεροδρόμιο.

Όλη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης, καθώς οι αστυνομικοί έριξαν χημικά σε αγρότες που προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό και να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, σημειώνει το thesspost.gr.

Οι αγρότες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στα γύρω χωράφια ενώ ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ.

Σε συμπαράστασή τους ήρθαν και φοιτητές της γεωπονικής.

