Ισχυρή καταιγίδα χτυπά για μία ακόμη ημέρα το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, κατά τόπους μάλιστα με ένταση.

Οι δρόμοι μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε ποτάμια και όσοι έτυχε να κυκλοφορούν πεζοί αναζητούσαν καταφύγιο από τη βροχή.

Το μπουρίνι συνοδευόταν από ισχυρό αέρα ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε και ασθενής χαλαζόπτωση.

Ίσθμια Κορίνθου

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική, καταρρακτώδης βροχή που έπληξε τα Ίσθμια το απόγευμα του Σαββάτου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κεντρικοί δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με το νερό να παρασύρει χώματα και κλαδιά.

Οι Αρχές τέθηκαν άμεσα σε επιφυλακή, με τις εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την απάντληση υδάτων

Άγιοι Θεόδωροι: Απεγκλωβισμός οδηγού αυτοκινήτου

Ισχυρή η βροχόπτωση έπεσε το Σάββατο και στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, πλημμύρισε το ποτάμι με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός αυτοκινήτου.

Άμεση ήταν η επέμβαση εθελοντών, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο και μαζί με μηχανήματα του δήμου και ιδιώτη, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το αυτοκίνητο.

Μπλακάουτ στην Ύδρα

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στην Ύδρα μετά την κακοκαιρία.

Ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης επισήμανε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από τον ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή οφείλεται σε βλάβη στην Πελοπόννησο και καταβαλλόταν προσπάθεια να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: skai.gr

