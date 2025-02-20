Για 4η ημέρα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου Γερμανού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται το φαράγγι της Σαμαριάς.

Όπως αναφέρει το cretapost, η κακοκαιρία Coral που κάνει το πέρασμά της και από την Κρήτη έχει φέρει χιονοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ομίχλη στις περιοχές όπου αναζητείται ο Γιόχαν.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αυξάνεται από άνδρες της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, αστυνομικούς και εθελοντές ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν κατά πολύ το έργο των αρχών.

Μάλιστα, από χθες στις επιχειρήσεις συνδράμει και αεροσκάφος που «σαρώνει» όλη την ευρύτερη περιοχή, drones αλλά και εκπαιδευμένα σκυλιά.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται στο φαράγγι της Σαμαριάς, τον Ομαλό και την Παλαιόχωρα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε missing alert για την εξαφάνιση του 21χρονου Γιόχαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.