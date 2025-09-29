Δημογλίδου για τον αστυνομικό που ξυλοκόπησε πολίτη στην Ξάνθη: «Ήταν σε υπηρεσία - Αρνείται τις κατηγορίες»

Για την σοκαριστική υπόθεση με τον αστυνομικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης που κατηγορείται πως πέρασε χειροπέδες, οδήγησε έναν 40χρονο Έλληνα σε χωράφι και τον ξυλοκόπησε, επειδή τον πέρασε για «λαθρομετανάστη» μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση, συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία από τη στιγμή που ένας πολίτης μας κατήγγειλε πως τον κράτησε παράνομα κάποιος αστυνομικός. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, κατά τον χρόνο ο οποίος αναφέρεται από τον πολίτη ότι συνέβη το περιστατικό, βρισκόταν σε υπηρεσία ο ένστολος», λέει αρχικά η κυρία Δημογλίδου.

«Οδηγήθηκε χτες στον αρμόδιο εισαγγελέα και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η επαναπροσαγωγή του για να δώσει εξηγήσεις», σημειώνει.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως έκαναν έναν τυπικό έλεγχο, που έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναφέρει ο παθών, που λέει πως του προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Επίσης, το θύμα αναφέρει πως ο ένστολος τον μετέφερε σε απομακρυσμένο μέρος με υπηρεσιακό όχημα και μάλιστα στον χώρο αποσκευών.

«Προφανώς και δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Ακόμη και όταν ένας αστυνομικός βρίσκεται σε υπηρεσία ή όχι, πρέπει να ενημερώσει τους συναδέρφους του να φτάσουν στο σημείο για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος», τονίζει η κυρία Δημογλίδου.

Σημειώνεται πως το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του, σύμφωνα με τοπικό μέσο. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής υπηκοότητας) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Η χτεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ανέφερε για το περιστατικό:

Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται ότι αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ξάνθης συνελήφθη χθες Σάββατο για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (27/09/2025).

Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, ενώ, όπως επισημαίνεται, πέραν της ποινικής δικογραφίας έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η Ελληνική Αστυνομία «επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία».

Στόχος, αναφέρεται, «παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.