Σε 55 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε χθες από τις 18:00 έως τις 22:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

• 34 κοπές δέντρων σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα

• 15 αντλήσεις υδάτων σε Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα καθώς και

• 3 αφαιρέσεις αντικειμένων στη Λάρισα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπονταν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.