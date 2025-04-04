Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λ. Συγγρού όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε φωτιά μία νεκροφόρα εν κινήσει.

Μέσα στη νεκροφόρα υπήρχε φέρετρο, ωστόσο άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν μετέφερε νεκρό ή ήταν άδειο.

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr, έβγαλαν την κάσα και την απόθεσαν στο έδαφος, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική ενώ όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του skai.gr υπάλληλοι από παρακείμενο κατάστημα έδωσαν πυροσβεστήρες ώστε να κατασβηστεί η φωτιά και να μην εξαπλωθεί σε όλο το όχημα.

Λόγω του συμβάντος είχε κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου (προς Αθήνα), στο ύψος του Νέου Κόσμου.

Η φωτιά ξεκίνησε από το πρόσθιο τμήμα του οχήματος, στη μηχανή και με την έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών δεν εξαπλώθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.