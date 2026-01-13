Της Έλενας Γαλάρη

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας, κατά της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας που δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικό για την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη φυλακή.

Η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του Γρηγορόπουλου, να καταθέσει υπόμνημα προκάλεσε την αντίδραση της συνηγόρου του καταδικασθέντα σε ισόβια κάθειρξη Βάσως Πανταζή, η οποία ανέφερε ότι δικονομικά δεν επιτρέπεται να παρίσταται ως πολιτική αγωγή ή οικογένεια.

«Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε η κ. Πανταζή με την κ. Κωνσταντοπούλου να αναφέρει λόγο αργότερα:

«Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η Β. Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μονοί διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου», με την πρόεδρο της έδρας του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου να σχολιάζει: «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».

Επίσης, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε:

«Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων. Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση» κατέληξε η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ε. Κορκονέα ανέλυσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.