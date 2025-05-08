«Το κόστος της ανεξαρτησίας της φωνής είναι ακριβό», τόνισε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του μετά την καταδίκη του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, με ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στην απόφαση υπογραμμίζει ότι το κόστος της ανεξαρτησίας της φωνής είναι ακριβό. Θα προσθέσω και τη δική μου φωνή σ’ αυτή του 82% της ελληνικής κοινωνίας. Στη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που ΔΕΝ εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη»

Και προσθέτει: «Σήμερα, δεν γινόταν δίκη για ψευδές πόθεν έσχες ή off shore εταιρείες όπως θα προσπαθήσουν να σας πείσουν.

Σήμερα δικάστηκε η καρδιά μας που χτυπάει μαζί με την κοινωνία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, το εμείς και το μαζί.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δικάζει τα παιδιά της. Δικάζει τα καθαρά μας χέρια. Κι όλα αυτά, όταν καταδικασμένοι παιδοβιαστές κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όταν το κυβερνών κόμμα χρωστά μισό δις και δεν πληρώνει 100.000€ για τηλεδιοίκηση με τραγικό απολογισμό να σκοτώνονται τα παιδιά μας. Και η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει με πολιτικά κίνητρα.

Η εμπεριστατωμένη πρόταση της εισαγγελέως ήταν αθωωτική.Αν το βάζω κάτω; ΟΧΙ βέβαια. Τα υπόλοιπα στο 1ο μας Συνέδριο το Σάββατο, σας περιμένω όλους εκεί. Να ξέρετε είμαι υπερήφανος για όσα κάνουμε όλες κι όλοι ΜΑΖΙ και θέλω να είστε κι εσείς».

Δείτε την ανάρτηση: @skasselakis Το κόστος της ανεξαρτησίας της φωνής είναι ακριβό. Θα προσθέσω και τη δική μου φωνή σ’ αυτή του 82% της ελληνικής κοινωνίας. Στη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που ΔΕΝ εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Σήμερα, δεν γινόταν δίκη για ψευδές πόθεν έσχες ή off shore εταιρείες όπως θα προσπαθήσουν να σας πείσουν. Σήμερα δικάστηκε η καρδιά μας που χτυπάει μαζί με την κοινωνία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, το εμείς και το μαζί. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δικάζει τα παιδιά της. Δικάζει τα καθαρά μας χέρια. Κι όλα αυτά, όταν καταδικασμένοι παιδοβιαστές κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όταν το κυβερνών κόμμα χρωστά μισό δις και δεν πληρώνει 100.000€ για τηλεδιοίκηση με τραγικό απολογισμό να σκοτώνονται τα παιδιά μας. Και η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει με πολιτικά κίνητρα. Η εμπεριστατωμένη πρόταση της εισαγγελέως ήταν αθωωτική. Αν το βάζω κάτω; ΟΧΙ βέβαια. Τα υπόλοιπα στο 1ο μας Συνέδριο το Σάββατο, σας περιμένω όλους εκεί. Να ξέρετε είμαι υπερήφανος για όσα κάνουμε όλες κι όλοι ΜΑΖΙ και θέλω να είστε κι εσείς. ♬ πρωτότυπος ήχος - Stefanos Kasselakis

«Το κόστος της ανεξαρτησίας της φωνής είναι ακριβό.

Θα προσθέσω και τη δική μου φωνή σ’ αυτή του 82% της ελληνικής κοινωνίας. Στη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που ΔΕΝ εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη.

Σήμερα, δεν γινόταν δίκη για ψευδές πόθεν έσχες ή off shore εταιρείες όπως θα προσπαθήσουν να σας πείσουν.

Σήμερα δικάστηκε η καρδιά μας που χτυπάει μαζί με την κοινωνία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, το εμείς και το μαζί.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δικάζει τα παιδιά της. Δικάζει τα καθαρά μας χέρια. Κι όλα αυτά, όταν καταδικασμένοι παιδοβιαστές κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όταν το κυβερνών κόμμα χρωστά μισό δις και δεν πληρώνει 100.000€ για τηλεδιοίκηση με τραγικό απολογισμό να σκοτώνονται τα παιδιά μας. Και η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει με πολιτικά κίνητρα.

Η εμπεριστατωμένη πρόταση της εισαγγελέως ήταν αθωωτική.

Αν το βάζω κάτω;

ΟΧΙ βέβαια.

Τα υπόλοιπα στο 1ο μας Συνέδριο το Σάββατο, σας περιμένω όλους εκεί.

Να ξέρετε είμαι υπερήφανος για όσα κάνουμε όλες κι όλοι ΜΑΖΙ και θέλω να είστε κι εσείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.