Καθιερώνεται η Αθήνα ως η «πρωτεύουσα» των νέων τάσεων στα παιδαγωγικά και στην εκπαίδευση των πολύ μικρών παιδιών καθώς το δεύτερο διεθνές συνέδριο Play on Early Education, διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, 27-30 Απριλίου 2022.



Μετά από τρία χρόνια αυστηρών περιορισμών, λόγω κορωνοϊου, πάνω από 200ιοι σύνεδροι από 16 χώρες, παρακολούθησαν - δια ζώσης και on line - με ενθουσιασμό το δεύτερο Συνέδριο Play on Early Education, το οποίο περιελάμβανε ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες από τη Σουηδία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, βιωματικά εργαστήρια και πολύ παιχνίδι! Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων παρακολούθησε on demand και τις επόμενες ημέρες τις πιο εμβληματικές ομιλίες.



Οι επτά βασικοί ομιλητές ήταν η εξαιρετικά δημοφιλής βρετανο-σουηδή παιδαγωγός Suzanne Axelsson, ο «Teacher Tom» (aka Tom Hobson) από το Σιάτλ που θεωρείται από τους καλύτερους δασκάλους προσχολικής αγωγής στον κόσμο, ο Βρετανός playworker με 46 χρόνια εμπειρία Meynell Walter, ο διευθυντής στο εργαστήριο ύπνου του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης John Axelsson, οι συνιδρύτριες του δικτύου υποστήριξης γυναικών Women on top Στέλλα Κάσδαγλη και Πηνελόπη Θεοδωρακάκου (διότι η κατάκτηση της έμφυλης ισότητας, ξεκινά στο preschool) και ο δάσκαλος που κατάφερε να μετατρέψει ένα δημόσιο σχολείο σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο δημιουργικής αυτοδιαχείρισης Άγγελος Πατσιάς.



Οι βασικοί ομιλητές ήταν πλαισιωμένοι από άλλους 27 presenters και workshop conductors, που έδωσαν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο να δείξουν πώς το παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει από νωρίς στην δημιουργία ανεξάρτητων και αυτόνομων παιδιών με αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα.

Το συνέδριο

Την πρώτη και την τέταρτη μέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν πολλά βιωματικά εργαστήρια μεταξύ άλλων από τις εταιρείες Bosch και Εduk8/LEGO® Education και τη δεύτερη και την τρίτη το πρόγραμμα περιελάμβανε κυρίως ομιλίες, παρουσιάσεις, διάδραση και συζήτηση, αλλά και μουσική από τον Αφρικανό καλλιτέχνη Ndioba Ngom.



Οι εντυπώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες ήταν εξαιρετικές, όπως φάνηκε και από τις φόρμες αξιολόγησης που κλήθηκαν να συμπληρώσουν.

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα και ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Γιώργος Δημόπουλος. Στο κλείσιμο του συνεδρίου χαιρετισμό απεύθυνε με βιντεοσκοπημενο μήνυμα και η ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή.

Το περιεχόμενο του συνεδρίου ήταν εμπλουτισμένο με εισηγήσεις που αναδείκνυαν το σκοπό του συνεδρίου, δηλαδή το ακηδεμόνευτο, ελεύθερα επιλεγόμενο, βασισμένο στα εμπειρίες και στα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών παιχνίδι το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Επίσης προβλήθηκαν παραδείγματα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με προσανατολισμό το παιχνίδι από πολλές χώρες του κόσμου και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. αστικό, φύση, σε εποχή κοινωνικής απόστασης).

Η κορυφαία βρετανο-σουηδή παιδαγωγός Suzanne Axelsson τόνισε ότι το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά γιατί επιτρέπει στον εγκέφαλο να ξεκουράζεται και να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που έχει λάβει όλη την ημέρα. Σημείωσε δε ότι ο καλός δάσκαλος είναι αυτός που δεν τον χρειάζονται συνεχώς οι μαθητές του.

Ο Τομ Χόμπσον από το Σιάτλ, γνωστός ως «Teacher Tom», ίσως ο πιο διάσημος δάσκαλος προσχολικής αγωγής παγκοσμίως, σημείωσε ότι αυτό που ενδιαφέρει τα παιδιά πιο πολύ από όλα είναι το να ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από πραγματικά αντικείμενα ακόμα και από αυτά που ίσως για κάποιον μεγάλο να αποτελούν «σκουπίδια». Όπως είπε, κάτι που σε έναν ενήλικο φαίνεται άχρηστο, για το παιδί μπορεί να είναι πολύτιμο γιατί μπορεί να είναι το υλικό μιας κατασκευής που θα την έχει φτιάξει μόνο του.

Ένα παιδί δεν πρέπει να ανυπομονεί για το Σαββατοκύριακο, πρέπει να διασκεδάζει και να παίζει κάθε μέρα, τόνισε και ο Βρετανός playworker Μέινελ Γουόλτερ. Σημείωσε ότι το παιχνίδι αποτελεί την καλύτερη εκπαίδευση για το παιδί και εξήγησε ότι οι ενήλικοι δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι των παιδιών, εκτός εάν κινδυνεύουν να χτυπήσουν.

Οι δύο συν-ιδρύτριες του του δικτύου υποστήριξης γυναικών Women on top Στέλλα Κάσδαγλη και Πηνελόπη Θεοδωρακάκου , μίλησαν για την ισότητα των φύλων στο παιχνίδι. Εξήγησαν ότι αυτά τα παιχνίδια που είναι λιγότερο στερεοτυπικά όσον αφορά στο φύλο, είναι τα παιχνίδια που είναι κοντά στη φύση, ενώ τόνισαν ότι πρέπει τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής στο παιχνίδι και την αποδοχή, αν πχ ένα αγόρι επιλέξει να παίξει με μία κούκλα.

Ο νευροεπιστήμονας και διευθυντής στο εργαστήριο ύπνου του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης John Axelsson, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του ύπνου στην ανάπτυξη των παιδιών. Σημείωσε ότι ο ύπνος βοηθάει τα παιδιά να συγκεντρώνονται, να έχουν καλή διάθεση, να μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Αντίθετα η έλλειψη ύπνου αυξάνει το ρίσκο για αλλεργίες, χαμηλό ανοσοποιητικό, παχυσαρκία, διαβήτη και υπέρταση.

Η γνώση δεν έρχεται μόνη της, πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία έρευνας, να νιώσει το παιδί ότι είναι… ντετέκτιβ, τόνισε ο δάσκαλος ‘Αγγελος Πατσιάς. Σημείωσε ότι το σχολείο χρειάζεται δράσεις εξωστρέφειας, το παιδί πρέπει να «λερωθεί», θέλει «τελετουργία», να αφιερώσει χρόνο, δεν θέλει έτοιμες λύσεις, θέλει να ρωτάει.

Διοργανωτής του Συνεδρίου ήταν το σχολείο προσχολικής αγωγής Dorothy Snot.



Χορηγοί του συνεδρίου ήταν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το The Why Community και οι εταιρείες: Bosch, Eduk8 και LEGO® Education, Κορπή, Μπισκότα Παπαδοπούλου, Egreeno, καθώς και το Σεράφειο του Δημου Αθηναίων.



Το "Play on Early Education" απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με βάση το παιχνίδι, σε γονείς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και γενικά σε όσους ασκούν δραστηριότητες για παιδιά.

