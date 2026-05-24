Διάσωση 59 μεταναστών 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με 59 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης FRONTEX και όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 59 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: skai.gr

