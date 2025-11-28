Λογαριασμός
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε δημοτική οδό στη Χαλκιδική λόγω βροχόπτωσης

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο 1o χλμ. της δημοτικής οδού, που συνδέει το 7,5 χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας με το ΔΔ Ολύνθου

Κεραυνός νύχτα Αθήνα

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε δημοτική οδό, στη Χαλκιδική, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο 1o χιλιόμετρο της δημοτικής οδού, που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων_Μουδανιών - Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

