Μεσσηνία: Πρώτος νομός με κάμερες σε όλους τους δήμους

Η Μεσσηνία αποτελεί τον πρώτο νομό της Ελλάδας που όλοι οι δήμοι του θα είναι καλυμμένοι με κάμερες στους δημόσιους χώρους, οι οποίες θα παρακολουθούνται από ένα ενιαίο αναβαθμισμένο Κέντρο Επιχειρήσεων, μετά την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και με τους άλλους τέσσερις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, πέραν της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, στην οποία προχώρησε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Καλαμάτα, όπου βρέθηκε μαζί με τον υφυπουργό Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλο και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα.

Τα Μνημόνια Συνεργασίας υπεγράφησαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους δημάρχους Τριφυλίας, Πύλου- Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση των καμερών, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

Έχουν καταρτισθεί οι απαιτούμενες Εκθέσεις Αναγκαιότητας εγκατάστασης του συστήματος.

Έχουν αποτυπωθεί σε εκθέσεις τριακόσια πενήντα εννέα (359) προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση καμερών.

Έχουν χαρτογραφηθεί όλα τα σημεία εγκατάστασης σταθερών καμερών από την Ομάδα Εργασίας σε GIS/KML χάρτες με συνοδευτικούς πίνακες excel.

Μέχρι στιγμής, στην πόλη της Καλαμάτας έχουν τοποθετηθεί επτά (7) κάμερες, ενώ στον Δήμο Μεσσήνης πρόκειται να εγκατασταθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) κάμερες.

Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί η μετεγκατάσταση της λειτουργίας παρακολούθησης και αποθήκευσης των δεδομένων από το Δημαρχείο Καλαμάτας σε εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη από την 19.11.2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως και το 1ο δεκαήμερο του μήνα Δεκεμβρίου.

Ο ακριβής αριθμός των καμερών, για τους Δήμους Τριφυλίας, Οιχαλίας, Πύλου Νέστορος & Δυτικής Μάνης στο πλαίσιο δωρεάς που πρόκειται να υλοποιηθεί από αυτούς, θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών και εγκρίσεων.

Με τα Μνημόνια Συνεργασίας, που υπεγράφησαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους δημάρχους Τριφυλίας, Πύλου- Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης, εκτός από την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας (κάμερες), σε δημόσιους χώρους των Δήμων, καθορίζονται δράσεις όπως:

Ορισμός σημείων επαφής και συναντήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων

Συνδρομή στις αυτοτελείς ή κοινές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό

Διοργάνωση και υλοποίηση κοινών ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων για την πρόληψη και προστασία ζητημάτων κοινωνικής αστυνόμευσης.

«H σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί σηματοδοτεί την επισφράγιση της βούλησης όλων μας, για να κάνουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά και αυτό το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας να το προωθήσουμε και να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο και να διαβεβαιώσουμε εμπράκτως τους πολίτες ότι είμαστε δίπλα τους και ότι είναι ασφαλείς», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης στη συνάντηση Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Πελοποννήσου, Αναστάσιος Αδαμόπουλος εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη, οι δήμαρχοι Καλαμάτας και Μεσσήνης με τους οποίους είχαν υπογραφεί τα πρώτα Μνημόνια Συνεργασίας τον περασμένο Μάιο, οι δήμαρχοι Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος και Τριφυλλίας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος, άλλοι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα των αυξημένων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τέθηκαν οι στόχοι και τα επόμενα βήματα στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας.

Στόχος του Μνημονίων Συνεργασίας, όπως τόνισαν οι δύο πλευρές στην σημερινή συνάντηση στην Καλαμάτα, είναι:

Ασφάλεια των δημοτών και επισκεπτών των Δήμων

Αξιοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας

Προστασία των υποδομών και δημόσιων κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων των Δήμων Υποστήριξη των πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πέραν των άλλων έκανε ειδική αναφορά και στις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης που ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, στη Μεσσήνη, στα Φιλιατρά και στην Κυπαρισσία, για τους οικισμούς των Ρομά και δήλωσε ότι οι 34 αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την συγκεκριμένη αποστολή θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως μόνιμη δύναμη πλέον, η οποία καθημερινά θα είναι παρούσα εκεί όπου χρειάζεται για να επιβάλει τον νόμο, την τάξη, την ασφάλεια. «Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση, δεν έχουμε καμία διάθεση διακρίσεων, ρατσισμού και οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα ή στάση πολιτική έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν περιοχές από τις οποίες απουσιάζει ο νόμος. Ο νόμος είναι παντού και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο, με ισότητα, με ισονομία, με ισοπολιτεία, με δημοκρατία, με κράτος δικαίου».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, τόνισε: «Αυτή η συνεργασία του Κράτους, της Πολιτείας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Αστυνομίας με τις Τοπικές Αρχές, με τους Δήμους μας, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Θα συμβάλλει θετικά, θα εμπεδώσει την ασφάλεια στους πολίτες, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, θα έχουμε αποτροπή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο εγκληματίας, όταν θα ξέρει ότι υπάρχουν κάμερες παντού και μπορούν να τον καταγράψουν δεν θα τολμήσει να διαπράξει το έγκλημα τόσο εύκολα και κατά δεύτερον, όποιος το διαπράττει θα γνωρίζει πως θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αθανάσιος Χριστόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό του αστυνομικού έργου για το τελευταίο 10μηνο σημειώνοντας πως, ο Νομός δεν αντιμετώπισε βαρύνουσα εγκληματικότητα, αλλά μικροπαραβατικότητα. Πρόσθεσε πως, στις κλοπές και διαρρήξεις καταγράφηκε αισθητή μείωση, ενώ πολύ σημαντική υπήρξε η μείωση στα τροχαία ατυχήματα, με τα θανατηφόρα να μειώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων αστυνόμευσης, ασφάλειας και τροχαίας εμφάνισε παρόμοια θετικά αποτελέσματα και κατά τη θερινή - τουριστική περίοδο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2024.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης λειτουργίας του αναβαθμισμένου Επιχειρησιακού Κέντρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας τονίζοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία του Υπουργείου.

Στο έργο της αστυνομίας στο νομό αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος και ειδικότερα ειδικότερα στα καλά πρώτα αποτελέσματα από την παρουσία της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στον Δήμο, όπως είπε.

Οι δήμαρχοι Τριφυλλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, Πύλου- Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου και Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας σημείωσαν πως με την υπογραφή των Μνημονίων γίνονται αποφασιστικά βήματα για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και υπογράμμισαν πως με την τοποθέτηση που συστήματος επιτήρησης σε όλους τους Δήμους, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας θα είναι ο πρώτος Νομός που θα είναι τόσο ασφαλής.

Κλείνοντας τη συνάντηση εργασίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Υπάρχει ένα αίτημα. Συνολικό, κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό: Ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον να το παρέχουμε. Αλλά ταυτόχρονα όπως πολύ σωστά έγινε εδώ στη Μεσσηνία είναι κοινή μας υπόθεση. Γι' αυτό συμμετέχουν οι Δήμοι. Γι' αυτό συμμετέχουν όλοι εκείνοι που μπορούν τελικώς να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη πολιτική».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.