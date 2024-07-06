Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η Άρτεμις Νικάκη μαθήτρια του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου, δεν δείχνει να έχει άγχος για το ποια σχολή θα δηλώσει, αφού με τα 18.250 μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, έχει καταφέρει να μπορεί να επιλέξει κάποιες από τις πιο υψηλόβαθμες σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, του οποίου ήταν υποψήφια.

Το άγχος της περισσότερο έχει να κάνει με τις εξετάσεις στις οποίες θα συμμετάσχει τους επόμενους μήνες και αφορούν στο όνειρό της, που επίσης κοπιάζει με σθένος για να κάνει πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι άλλο από το να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό, τον οποίο λατρεύει, ήδη από τριών ετών.

«Έγραψα 18.250 μόρια και στοχεύω να περάσω στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν έχω καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, αφού τα τμήματα που με ενδιαφέρουν είναι πολλά» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας για το όνειρο της ζωής της, αν και είναι δύσκολο να μπορέσει να το περιγράψει, όπως τόνισε, σίγουρα περιλαμβάνει τη συλλογή πολλών εμπειριών, τη δημιουργία αναμνήσεων, αλλά και μια «ασπίδα» ανθρώπων που θα βρίσκονται στο πλευρό της, θα την αγαπούν και θα τους αγαπά και θα είναι χαρούμενη. Όλα αυτά μαζί με το χορό, αφού όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «θα ήθελα να ασχοληθώ με το χορό, είτε ως χορεύτρια είτε ως δασκάλα, και αργότερα αν όλα πάνε καλά, να ανοίξω τη δική μου σχολή».

Τον Σεπτέμβριο, άλλωστε, θα δώσει εισαγωγικές εξετάσεις για τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού , τη Λυρική, την Κρατική, αλλά και του υπουργείου (για τις ιδιωτικές).

«Πρώτα πανεπιστήμιο - μετά χορός» ήταν ο όρος των γονέων

«Το ιδανικό θα ήταν να περάσω στην Κρατική καθώς θεωρώ ότι μου ταιριάζει περισσότερο, παρόλα αυτά θα ήμουν ευτυχισμένη σε όποια σχολή και αν κατάφερνα να περάσω» υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι αυτή ήταν η κατάληξη που προσδοκούσε, όταν οι γονείς της για να στηρίξουν την επιλογή της να ασχοληθεί με το χορό , της είχαν ζητήσει να προετοιμαστεί με συνέπεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις και να καταφέρει να περάσει σε μια πανεπιστημιακή σχολή.

Ήταν τέτοια η χαρά της, τέτοια η συνέπεια που έδειξε, όπως και η υπόσχεση που τήρησε έναντι των γονιών της, που κατάφερε όχι απλά να περάσει σε μια σχολή, αλλά να μπορεί να δηλώσει κάποιες από τις πιο υψηλόβαθμες.

«Είναι γνωστό ότι τίποτα στο χορό δεν είναι σίγουρο. Για παράδειγμα, ένα λάθος βήμα και μια ολόκληρη καριέρα έχει καταστραφεί. Όμως, ακόμη και αν η επιτυχία μου στο χορό ήταν σίγουρη, θα εξακολουθούσα να θέλω να πάω σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, καθώς θα μου προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για το μέλλον μου» απαντά η Άρτεμις Νικάκη στο ερώτημα, γιατί και πανεπιστήμιο και χορός.

Όσο για το εάν ήταν δύσκολο να συνδυάσει διάβασμα και χορό, η ίδια απάντησε με την ίδια ειλικρίνεια.

«Ο συνδυασμός διάβασμα-χορός ήταν απαιτητικός, καθώς μοίραζα την προσοχή μου και την ενέργεια μου, σε δυο διαφορετικά πράγματα αντί για ένα, όπως τα περισσότερα παιδιά. Ωστόσο δεν ένιωσα ποτέ έντονη πίεση, διότι ο χορός λειτουργούσε πολλές φορές ως ένα ευχάριστο διάλειμμα από το διάβασμα. Θεωρώ πως ο χορός μού έδινε δύναμη να συνεχίσω την προσπάθεια μου στις πανελλαδικές εξετάσεις» λέει, εκφράζοντας την μεγάλη της χαρά και συγκίνηση, που σε αυτό το δύσκολο δρόμο που διάλεξε, είχε πάντα δίπλα της, την οικογένεια της.

«Οι γονείς μου όταν τους είπα ότι θέλω να ασχοληθώ αρχικά με το χορό, δεν ήταν απόλυτα θετικοί, καθώς δεν είχαν συνηθίσει τέτοιου είδους σπουδές (καλλιτεχνικής φύσης), αλλά τις παραδοσιακές. Στην πορεία, ακούγοντας τα σχόλια των δασκάλων μου, βλέποντας την αφοσίωση μου και την επιμονή μου, έγιναν πολύ υποστηρικτικοί και τώρα πια είναι στο πλάι μου και σύμφωνοι με τις επιλογές μου» λέει και καμαρώνει που κατάφερε και να τους πείσει αλλά και να γεύονται μαζί όλες τις επιτυχίες της.

Η Άρτεμις Νικάκη από το Ηράκλειο, μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και την βαθμολογία της, αναμένει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό της δελτίο, σχεδιάζει την φοιτητική της ζωή και προσδοκά μια καλή εξέλιξη στις εξετάσεις του χορού.

Παρά τα σχέδια της όμως, αυτές τις ημέρες ονειρεύεται τις πρώτες της διακοπές με τις φίλες της. Μια δηλαδή, από τις εμπειρίες, που θα κρατήσει στο μυαλό της, για τη συνέχεια της δύσκολης αλλά όμορφης διαδρομής.

