Κινητοποιήσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ελλάδα 09:31, 16.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, σωματεία και συλλογικότητες απευθύνουν καλέσματα για κινητοποιήσεις