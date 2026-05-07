Τη διαβεβαίωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, εκ μέρους της κυβέρνησης, για την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής, έλαβε ο Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΙΡΑ, σε άτυπη συνάντηση εργασίας, ενόψει της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου.

Η δέσμευση αυτή είχε ήδη διατυπωθεί δημόσια από το βήμα του συνεδρίου της ΕΙΙΡΑ, ALL THINGS RADIO, τον Φεβρουάριο, και επαναβεβαιώθηκε ρητά, ανταποκρινόμενη σε διαχρονικές θέσεις του ραδιοφωνικού κλάδου για άμεση θεσμική ρύθμιση και άρση των χρόνιων στρεβλώσεων ενός δυναμικού τομέα των ΜΜΕ, ο οποίος λειτουργεί επί μακρόν χωρίς ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Κατά τη συνάντηση, ο υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για το ραδιόφωνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου.

Παράλληλα, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ, όπως διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, παραμένουν σαφείς. Όπως σημείωσε, «έχει έρθει η ώρα να γίνει η ρύθμιση, γιατί στην ουσία το ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο, στο απόλυτο κενό», υπενθυμίζοντας ότι «η ΕΙΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή εδώ και 3-4 χρόνια υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις στο τραπέζι». Τέλος, επεσήμανε ότι «η ρύθμιση πρέπει να αφορά όλους, από τους επενδυτές και τους εργαζόμενους έως τους διαφημιστές και τους πελάτες, δηλαδή το σύνολο του οικοσυστήματος του ραδιοφώνου», σημειώνοντας ότι «ο κύριος Μαρινάκης έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στο χώρο των ΜΜΕ με μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση στη ραδιοφωνική αγορά».

