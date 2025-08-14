Το «Μακάριο της Παναγίας» - ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων και το τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας - θα αναβιώσει και φέτος, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Το «Μακάριο της Παναγίας» είναι ένα είδος παραδοσιακού φαγητού, που προσφέρεται σε όλους τους πιστούς αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία ανήμερα της μεγάλης Θεομητορικής γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην αρχική του μορφή περιείχε σπασμένο σιτάρι και μοσχάρι ή κοτόπουλο που σιγοβράζονταν όλη τη νύχτα.

Στη νέα του εκδοχή, το παραδοσιακό αυτό γεύμα παρασκευάζεται από μοσχάρι, χοιρινό και πατάτες, που μαγειρεύονται όλα μαζί και προσφέρονται σε μερίδες στους πιστούς.

Όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πατέρας Παύλος, «κάθε χρόνο διανέμονται περισσότερες από 400 μερίδες, που προετοιμάζουν με πολλή φροντίδα οι εθελοντές μας, μικροί και μεγάλοι, καθώς και πολλές κυρίες του Σιδηροκάστρου.

Η προετοιμασία ξεκινάει την παραμονή της μεγάλης γιορτής και συνεχίζεται το ξημέρωμα του Δεκαπενταύγουστου, οπότε και ανάβουν οι φωτιές στα καζάνια στον περίβολο της εκκλησίας για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

Λίγο πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ευλογούμε το φαγητό και αμέσως μετά το διανέμουμε σε όλους τους πιστούς».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φωτιές για την παρασκευή του γεύματος θα ανάψουν στις πέντε τα ξημερώματα. Άντρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά, προσφέρουν εθελοντική βοήθειά.

Μεγάλα τραπέζια στήνονται έξω από τον γραφικό ναό της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στην είσοδο του Σιδηροκάστρου.

Οι πιστοί κάθονται κάτω από τα δέντρα, στον μικρό ελαιώνα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην εκκλησία για να απολαύσουν το παραδοσιακό αυτό φαγητό. Οι στιγμές είναι σχεδόν ιερές, καθώς αποτελούν μια καλή ευκαιρία και μια άριστη αφορμή, οι παλαιότεροι να μιλήσουν στους νεότερους για τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των προγόνων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

