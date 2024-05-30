Πανελλαδικές 2024: Πρεμιέρα σήμερα για τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Αύριο για τα ΓΕΛ

Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, και αύριο, Παρασκευή 31 Μαΐου για τα ΓΕΛ, με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.'

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.851 κενές θέσεις στα ελληνικά Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2024-25.

Η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 08:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Τα απαραίτητα

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Τα... απαγορευμένα

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή\κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου.

Πιερρακάκης: Το μέλλον ανοίγεται μπροστά σας

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλες και όλους ευχήθηκε μέσω του μηνύματός του ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών.

«Να θυμάστε ότι τίποτα δεν κρίνεται, ή δεν κρίνονται όλα σε μία εξέταση. Το μέλλον ανοίγεται μπροστά σας. Και αυτό το οποίο θα κάνει την διαφορά εν τέλει θα είναι η ποιότητα του χαρακτήρα σας, το ήθος σας, το σθένος στη διαδρομή σας», επεσήμανε στο μήνυμά του ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης προέτρεψε τους υποψήφιους και τις υποψήφιες να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους. «Έχετε αφιερώσει αμέτρητες ώρες διαβάσματος για να φτάσετε σε αυτές τις εξετάσεις. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Εμπιστευτείτε όλες τις ώρες δουλειάς τις οποίες έχετε αφιερώσει», ανέφερε.

Ακόμη, τους κάλεσε να σκεφτούν τη μεγάλη εικόνα για να μπορέσουν να διαχειριστούν το άγχος. «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι στο μονοπάτι της ζωής δεν κρίνονται όλα αυτή τη στιγμή ή τον επόμενο μήνα. Θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσετε να αποδείξετε το ποιες είστε και το ποιοι είστε», τόνισε.

Τέλος, κάλεσε τους υποψηφίους να σκεφτούν ότι δεν είναι μόνοι τους, αλλά μαζί με τους φίλους, τους καθηγητές και τους γονείς τους, όλους εκείνους οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες τους. «Μη διστάσετεοποιαδήποτε στιγμή να μιλήσετε μαζί τους», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

