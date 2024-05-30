1381 Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.

1941 ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία και αναρτούν την ελληνική.

1941 ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.

1990 ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.





