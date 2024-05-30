Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 30 Μαΐου 1941 - Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ήταν δύο νεαροί φοιτητές, που δάκρυζαν, όπως και χιλιάδες Αθηναίοι, βλέποντας τη γερμανική σβάστικα να κυματίζει στην Ακρόπολη... 

Σαν σήμερα

  • 1381 Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Σαν σήμερα

Η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.

  • 1941 ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Σαν σήμερα

Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία και αναρτούν την ελληνική.

  • 1941 ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σαν σήμερα

Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.

  • 1990 ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Σαν σήμερα

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.

 

Πηγή: skai.gr

