Ρεπορτάζ στο περιβόητο εστιατόριο DK Oyster στη Μύκονο έκανε η Daily Mail το οποίο έχει γίνει ξακουστό, αλλά για αρνητικό λόγο που είναι οι πολύ υψηλές τιμές του.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, μπορεί οι πελάτες να χαμογελούν μόλις ακούσουν ότι οι ξαπλώστρες στην παραλία είναι δωρεάν, μόλις όμως παραγγείλουν ποτό ή φαγητό και πάρουν την απόδειξη το χαμόγελο χάνεται.

Οι πελάτες παραπονούνται για τις αδιανόητες τιμές του. Για μια μερίδα καβούρια, όπου υπάρχουν μόλις τρία με το καθένα να έχει περίπου πέντε ίντσες μήκος και ένα τέταρτο της ίντσας πλάτος, που αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από κέλυφος και επί της ουσίας έβγαινε... μια μπουκιά, το κόστος ανέρχεται στα 121 ευρώ, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Θυμωμένοι πελάτες λένε ότι παρασύρθηκαν να πάρουν ένα ποτό αφού τους είπαν ότι οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν, αλλά οι τιμές για αυτά τα ποτά, όπως σχολίασαν, ήταν «τρελές» και «υπερβολικές».

Το παραλιακό εστιατόριο είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ένα ζευγάρι Καναδών που έκανε διακοπές ισχυρίστηκε ότι χρεώθηκε 400 ευρώ (£336) για μια μόνο μπύρα, ένα spritz Aperol και μια ντουζίνα στρείδια.

Ένας πελάτης κατήγγειλε ότι οι υπάλληλοι του εστιατορίου του είπαν ότι θα μπορούσε να πάρει ένα ποτό και μια ξαπλώστρα για 29 λίρες, όμως όταν ήρθε ο λογαριασμός του διαπίστωσε ότι τελικά τον είχαν χρεώσει 72 λίρες.

Μια άλλη πελάτισσα δήλωσε ότι η ίδια και ο σύντροφος της χρεώθηκαν διπλά, αφού τους είπαν ότι η πληρωμή με κάρτα δεν λειτουργούσε. Κάποιος άλλος είπε ότι χρεώθηκε έναν λογαριασμό 253 λιρών για ένα λαβράκι και 100 λίρες για μια γαρίδα γίγας η οποία μάλιστα δεν είχε μαγειρευτεί σωστά, όπως είπε. Ακόμη και έτσι, δήλωσε, χρεώθηκε υπερβολικά, με 789 λίρες, ένα ποσό που δεν ταίριαζε με την απόδειξη που έλαβε.

Ένας ακόμη πελάτης κατηγορεί το εστιατόριο για κλοπή και προειδοποιεί ότι «σου λένε πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις δωρεάν μια ξαπλώστρα αν πάρεις ένα ποτό αλλά αρνούνται να σου πουν το κόστος. Είναι στα 30 ευρώ για μικρό, 40 ευρώ για μεσαίο και 50 ευρώ για μεγάλο ποτήρι».

Το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει γεμίσει από αρνητικές κριτικές στο Tripadvisor και έχει λάβει μόλις ένα αστέρι στις τελευταίες 34 κριτικές που έχουν γίνει, που χρονολογούνται από τον περασμένο Οκτώβριο.

