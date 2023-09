Προφυλακίστηκε ο 56χρονος κτηνοτρόφος μετά την καταγγελία της 23χρονης κόρης του ότι τη βίασε, σε χωριό της Αχαΐας Ελλάδα 09:43, 26.09.2023 linkedin

Στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκιση του 59χρονου πατέρα, μία από τις κόρες τους ξέσπασε σε λυγμούς. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.