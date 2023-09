«Μaestro»: Το ΑΠΘ ανέπτυξε σύστημα τηλεμετρίας που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών Ελλάδα 08:53, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρώτη δοκιμή με ελεγχόμενη φωτιά στο Αγρόκτημα