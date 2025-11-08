Ουγγαρία: Ο πρόεδρος βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα

Για τη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρης του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη, τιμήθηκαν από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας ,Τάμας Σούλιοκ, ο Έλληνας, Αναστάσιος Γκαρίπης και η Ισπανίδα, Ισέτ Σεγκούρα, οι οποίοι, ενώ έκαναν σερφ, έσπευσαν χωρίς δισταγμό να τους σώσουν.

Ο Σούλιοκ χαρακτήρισε την πράξη τους ως υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας, σημειώνοντας ότι αξίζουν «ευγνωμοσύνη και σεβασμό όχι μόνο για τις ζωές που έσωσαν, αλλά και γιατί έδειξαν σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά».

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης είπε ότι «η θάλασσα με δίδαξε πως η ελευθερία σημαίνει και ευθύνη, την ευθύνη να φτάνουμε όλοι με ασφάλεια στην ακτή».

Η Ισέτ Σεγκούρα δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε θα έκανε το ίδιο», τονίζοντας πως «αν και οι άνθρωποι συχνά προσπερνούν ο ένας τον άλλον, υπάρχει πάντα μια στιγμή όπου η ανθρωπιά μπορεί να φανεί».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.