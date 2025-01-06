Αχαΐα: 89χρονος ανασύρθηκε νεκρός από χαράδρα σε χωριό των Καλαβρύτων

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας 89 ετών από χαράδρα στο χωριό Παγκράτι στο Δήμο Καλαβρύτων.

Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με το pelop.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε λίγο μετά τις 3:30 σήμερα το μεσημέρι, ενώ νωρίτερα είχε βγει με την κόρη του για ένα περίπατο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε μέσω του 112 και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του και ανάσυρσης του άτυχου άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Πυροσβεστική υπηρεσία το ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του τμήματος Κλειτορίας.

Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ηλικιωμένου στη χαράδρα, συνεχίζονται.

