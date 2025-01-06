Μία αναποδιά περίμενε πιστό στα Τρίκαλα, ο οποίος πήγε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια.
Ενώ παρακολουθούσε τη ρίψη του Σταυρού στη γέφυρα Γκίκα, τον είδε να πλησιάζει κατά πάνω του. Ο ιερέας, σε μία άτυχη στιγμή αντί να ρίξει τον Σταυρό στο νερό τον έριξε στο κεφάλι ενός εκ των πιστών.
Σε μία δεύτερη προσπάθεια ο ιερέας έριξε στο νερό τον σταυρό.
@3lisw Καλή φώτιση από Τρίκαλα!😂 #fyp #funny #trikala #theofania #2025 #fail @Maria Salkintzi ♬ πρωτότυπος ήχος - Elisw🐽
Πηγή: skai.gr
