Τρίκαλα: Με λαμπρότητα και... κάποιες αναποδιές γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια - Ο ιερέας πέτυχε με τον Σταυρό έναν πιστό (Βίντεο)

Ενώ παρακολουθούσε τη ρίψη του σταυρού στη γέφυρα Γκίκα, τον είδε να πλησιάζει κατά πάνω του και να πέφτει πάνω στο κεφάλι του       

Παπάς

Μία αναποδιά περίμενε πιστό στα Τρίκαλα, ο οποίος πήγε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια.

Ενώ παρακολουθούσε τη ρίψη του Σταυρού στη γέφυρα Γκίκα, τον είδε να πλησιάζει κατά πάνω του. Ο ιερέας, σε μία άτυχη στιγμή αντί να ρίξει τον Σταυρό στο νερό τον έριξε στο κεφάλι ενός εκ των πιστών.

Σε μία δεύτερη προσπάθεια ο ιερέας έριξε στο νερό τον σταυρό.

@3lisw Καλή φώτιση από Τρίκαλα!😂 #fyp #funny #trikala #theofania #2025 #fail @Maria Salkintzi ♬ πρωτότυπος ήχος - Elisw🐽
