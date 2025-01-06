Μία αναποδιά περίμενε πιστό στα Τρίκαλα, ο οποίος πήγε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια.

Ενώ παρακολουθούσε τη ρίψη του Σταυρού στη γέφυρα Γκίκα, τον είδε να πλησιάζει κατά πάνω του. Ο ιερέας, σε μία άτυχη στιγμή αντί να ρίξει τον Σταυρό στο νερό τον έριξε στο κεφάλι ενός εκ των πιστών.

Σε μία δεύτερη προσπάθεια ο ιερέας έριξε στο νερό τον σταυρό.

Πηγή: skai.gr

