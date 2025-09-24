Συνελήφθη 26χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας από το Πακιστάν για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (24-9-2025) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 26χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
