Συνελήφθη 26χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας από το Πακιστάν για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (24-9-2025) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 26χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.