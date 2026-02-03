Είκοσι είναι οι λατρευτικοί χώροι που έχουν παραμείνει στην Αθήνα χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που συγκεντρώνονται εκεί και των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πριν μερικά χρόνια είχε ξεκινήσει η χαρτογράφηση των παράνομων τζαμιών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς παλαιότερα ήταν έντονη και η δραστηριότητα του ISIS.

Στη συνέχεια, με το πέρασμα των χρόνων άρχισαν να κλείνουν οι παράνομοι λατρευτικοί χώροι, με μόλις 20 να μένουν ενεργοί για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που αδυνατούν να μετακινηθούν σε νόμιμα τζαμιά.

Στο μεταξύ, με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη δόθηκε άμεση εντολή για την απέλαση του Μπαγκαλντεσιανού ψευτο-ιμάμη που λειτουργούσε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια.

Πηγή: skai.gr

