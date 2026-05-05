ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η πρώτη αφορά τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Η δεύτερη αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, και ώρα 14:00.

