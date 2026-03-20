Τέλος μπαίνει στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών που κινούνται στην Ιόνια οδό, καθώς ο αυτοκινητόδρομος ανοίγει ξανά για την κυκλοφορία στο ύψος της Συκούλας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες πλήρους αποκλεισμού και στα δύο ρεύματα, που ανάγκασε την κίνηση να διεξάγεται αποκλειστικά από το δύσκολο δίκτυο της παλιάς Εθνικής Οδού, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία με αμφιδρόμηση του ενός ρεύματος ενώ το άλλο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο.

Όπως προκύπτει από απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας η επαναλειτουργία του τμήματος ξεκινά από την Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Η κίνηση και των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο τμήμα όπου σημειώθηκαν οι μεγάλες κατολισθήσεις.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τον σύγχρονο άξονα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο του ταξιδιού και την επικινδυνότητα που αντιμετώπιζαν οι οδηγοί το τελευταίο διάστημα.

Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες της κυκλοφορίας

Η επαναλειτουργία του τμήματος ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομίας και αναμένεται πλέον να ανακοινωθεί επίσημα και από τη Νέα Οδό. Η αμφιδρόμηση θα εφαρμοστεί στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 128,500.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κίνηση θα διεξάγεται σε περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος, ενώ οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπεται να διαρκέσουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τέλος στο «μπλόκο» της Συκούλας

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, καθώς το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού από τις αρχές Φεβρουαρίου είχε προκαλέσει αρκετές δυσκολίες.

Η εταιρεία λειτουργίας αναλαμβάνει την υποχρέωση για συνεχή ενημέρωση των οδηγών μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων, ενώ η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων θα βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής του Πάσχα και του καλοκαιριού.

Πηγή: skai.gr

