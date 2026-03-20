Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, της γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου

Του Μάκη Συνοδινού

Συνελήφθη μετά από έλεγχο στις αποθήκες της εταιρείας στο Ελληνικό, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί με έδρα το Κολωνάκι.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Είχε προηγηθεί μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην αποθήκη της γνωστής γκαλερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που αναρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700μΧ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαγκαράκη στα social media (στο 46:10 το επίμαχο σημείο με το Ευαγγέλιο):

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας στην αποθήκη:

Πηγή: skai.gr

