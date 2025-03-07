Απεβίωσε ο επιχειρηματίας Παύλος Χατζηπαυλίδης, ιδρυτής της Pink Woman σε ηλικία 61 ετών ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Σε συλληπητήρια ανακοίνωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Intrafashion Group Δημήτρης Ματεμτζής - στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα Pink Woman - αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του Παύλου Χατζηπαυλίδη, ιδρυτή της PINK WOMAN.Για κάποιους από εμάς ήταν πολλά παραπάνω από συνεργάτης… ήταν φίλος… ήταν αδελφός.

Η δύναμη, η αγάπη, η αφοσίωση και η δημιουργικότητα που έκρυβε μέσα του, χάραξαν τη ζωή του, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, εκτίμηση και απέραντο σεβασμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Ευγενία».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, ενώ η ταφή θα γίνει στο νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας.

Ποιος ήταν Παύλος Χατζηπαυλίδης

Ο Παύλος Χατζηπαυλίδης γεννήθηκε το 1964 σε χωριό της Δράμας, μέσα σε μια οικογένεια βιοπαλαιστών. Γιος μεταφορέα και γαζώτριας, ξεκίνησε να εργάζεται από μικρή ηλικία και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως υπάλληλος σε fast food, αναζητώντας μια διέξοδο από την καθημερινότητα του χωριού.

Με επιμονή και όραμα, κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο ισχυρές ελληνικές εταιρείες στον χώρο της γυναικείας ένδυσης. Η Pink Woman, με έδρα την Καβάλα, εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, ανταγωνιζόμενη κολοσσούς όπως η Zara και η H&M.

Ο ίδιος απέφευγε τη δημοσιότητα, προτιμώντας να εκφράζεται μέσα από τη δουλειά του και τα ρούχα που σχεδίαζε.

