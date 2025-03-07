Δεσμεύθηκε από την αστυνομία ο άντρας από την Αίγυπτο ο οποίος νωρίτερα προκάλεσε πανικό στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, καθώς κρατούσε τσεκούρι και απειλούσε τους περαστικούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:10 το απόγευμα, στην οδό Θησέως 186, όταν έντρομοι διερχόμενοι είδαν τον άντρα να τους απειλεί.
Ο δράστης προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Στο μεταξύ ο δράστης είχε μπει στο σπίτι του και ύστερα από τις διαπραγματεύσεις πέιστηκε να βγει και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.