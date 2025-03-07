Δεσμεύθηκε από την αστυνομία ο άντρας από την Αίγυπτο ο οποίος νωρίτερα προκάλεσε πανικό στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, καθώς κρατούσε τσεκούρι και απειλούσε τους περαστικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:10 το απόγευμα, στην οδό Θησέως 186, όταν έντρομοι διερχόμενοι είδαν τον άντρα να τους απειλεί.

Ο δράστης προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ ο δράστης είχε μπει στο σπίτι του και ύστερα από τις διαπραγματεύσεις πέιστηκε να βγει και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.





