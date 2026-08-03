Η Χ. Τρικούπη δεν πάει διακοπές - Παράταση στη «μεταγραφική περίοδο» και το πρώτο «ματς» με το κόμμα Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μπορεί να βρισκόμαστε κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού, ωστόσο η δημοσκοπική εικόνα και η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για θερινή ραστώνη στο ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να κλειδώσουν οι δράσεις που θα διοργανώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας στον δρόμο προς τη ΔΕΘ, ενώ οι μηχανές ζεσταίνονται και για τη μεγάλη εκδήλωση της Χαριλάου Τρικούπη για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την ίδια ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιθανότατα θα αλλάξει τις προγραμματισμένες επισκέψεις του, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την επέλαση της πύρινης λαίλαπας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί από κοντά σε καμένες εκτάσεις και να ενημερωθεί προσωπικά για τα προβλήματα και τις ανάγκες της επόμενης μέρας.

Η μεταγραφική περίοδος παίρνει παράταση

Έτσι φαίνεται πως η μεταγραφική περίοδος θα πάρει παράταση για την πράσινη παράταξη και πρόσωπα που φέρεται να έχουν κλειδώσει για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ θα ανακοινωθούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Πάντως, όλα δείχνουν ότι “προπόνηση “ στα πράσινα κάνει η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου που προαλείφεται για το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς. Πράσινο φως φαίνεται πως έχει πάρει και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης που όλα δείχνουν ότι θα κατέβει ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες.

Η ατάκα του Γιάννη Μανιάτη που άναψε φωτιές

Η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της σκιώδους Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί να κράτησε λίγο και οι τόνοι να παρέμειναν χαμηλοί, ωστόσο τα στελέχη είχαν την ευχέρεια να παρουσιάσουν μια σειρά από προτάσεις ο καθένας στον τομέα του για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκαν εκπλήξεις και πρωτότυπες ιδέες από πλευράς ηγεσίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιθυμεί να βγάλει κρυμμένους άσσους από το μανίκι του στη Θεσσαλονίκη.

Μια φράση ωστόσο του Γιάννη Μανιάτη συζητήθηκε έντονα στα πασοκικά δρώμενα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όταν έλαβε τον λόγο φέρεται να παρότρυνε τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ηγετική εμφάνιση στη ΔΕΘ, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να πει ότι όποιος συμφωνεί να έρθει πίσω από το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για την ΝΔ και για την ΕΛΑΣ, αλλά και για τα άλλα κόμματα.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους θεώρησαν ότι ο ευρωβουλευτής υπερτονίζει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο και όποιος σχηματισμός επιθυμεί να ακολουθήσει με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, άλλοι πάλι δεν είδαν με καλό μάτι την τοποθέτηση του Γιάννη Μανιάτη και θεώρησαν ότι επιχειρεί άνοιγμα προς την ΝΔ, γεγονός που μεταφέρθηκε σε πηγαδάκια.

Πρώτο ματς με την ΕΛ.Α.Σ

Την ίδια ώρα η μετωπική σύγκρουση με το κόμμα Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια φαίνεται ότι είναι το πρώτο ματς στη διαμάχη των δύο πλευρών με τα εκατέρωθεν πυρά να αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση μέχρι τις εκλογές. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι δεν θα αφήνουν τίποτα αναπάντητο, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμίσει τα χρέη του, και ζητούν εξηγήσεις για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, ενώ βλέπουν κοινά σημεία της ΕΛ.Α.Σ. με τη ΝΔ.

“Μας προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι η ΕΛΑΣ αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Αποφάσισε στην ουσία να κάνει ένα μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε, δηλαδή, ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί για να καλύψει το δήθεν κενό αντιπολίτευσης, να κάνει μια light αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε πολλά σημεία να υπάρχει πλήρης συμφωνία μαζί της” σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον REAL FM.



Πηγή: skai.gr

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