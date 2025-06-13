Πανελλαδικές: Συνέχεια εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ - Λήξη χρονιάς για δημοτικά και νηπιαγωγεία - Ολοκλήρωση εξετάσεων στα λύκεια

Συνεχίζουν σήμερα, Παρασκευή, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.

Λήξη σχολικής χρονιάς για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Το τελευταίο μάθημα της χρονιάς θα κάνουν σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, οι μικροί μαθητές και μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας, καθώς η σημερινή ημέρα έχει οριστεί ως η ημέρα λήξης του σχολικού έτους.

Ολοκλήρωση εξετάσεων στα λύκεια - Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις στα γυμνάσια

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας (για την Α' και Β' λυκείου). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων του λυκείου θα έχουν ανακοινωθεί έως τις 20 Ιουνίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, θα ολοκληρωθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων.

Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων

Τέλος, από αύριο, Σάββατο 14 Ιουνίου 2025, αρχίζουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025, έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 θα διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

