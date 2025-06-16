Αγρίνιο: «Μπούκαρε» με το αγροτικό σε φούρνο - Δείτε βίντεο

Αγροτικό εισέβαλε σε φούρνο και προκάλεσε πανικό στο Αγρίνιο. Το ευτυχές είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το agriniopress το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου κοντά στην πλατεία Χατζοπούλου, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και μπούκαρε στο αρτοποιείο.

Το αγροτικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα καθώς και υλικές ζημιές σε ΙΧ.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

