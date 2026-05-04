Η 335 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας φιλοξενεί την άσκηση NATO Tiger Meet 2026 στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Αράξου. Η άσκηση είναι τύπου LIVEX/INVITEX και διεξάγεται με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τα οποία θα καλύψουν σε καθημερινή βάση ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επιχειρήσεων και αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου.

Ειδικότερα, θα διεξαχθούν αποστολές αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής-καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας και επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ' ωφελείας χερσαίων-θαλάσσιων επιχειρήσεων.

Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σε αυτές τις αποστολές τα αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα συμμετέχουν θα υποστηρίζονται από ιπτάμενο radar του ΝΑΤΟ.

Αυτό το πολυεθνικό περιβάλλον θα δώσει μία διττή και συνάμα μοναδική δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αφενός θα λάβουν μία υψηλής ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση υπό το πνεύμα «Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις» και αφετέρου θα ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας και θα προωθήσουν τις μακροχρόνιες παραδόσεις της κοινότητας NATO Tiger Association, όπως επισημαίνεται από το ΓΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

