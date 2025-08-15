Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, προέβησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Συγκεκριμένα, από έλεγχο που διενεργήθηκε στον 23χρονο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Καβάλας, ενώ ανέμενε για την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τη Θάσο, βρέθηκε στην κατοχή του μία πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νόμιμη έρευνα στην οικία του ημεδαπού στη Δράμα, όπου βρέθηκαν δύο (02) δενδρύλλια κάνναβης με ύψος 1,95 μ. και 1,40 μ., μία πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 2,8 γρ. και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

