Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα, έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί από τη διασταύρωση Λευκώνα έως τη διασταύρωση Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. της εθνικής οδού Λευκώνα – Προμαχώνα και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ είχε σημειωθεί ολιγόλεπτη ένταση όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα και απωθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί ηρεμία.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκε ένταση στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού, με αποτέλεσμα να απωθηθούν από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι παραγωγοί, που συγκεντρώθηκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, υποστηρίζουν ότι καμία από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχει υλοποιηθεί, την ώρα που, όπως τονίζουν, τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα, παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

