Αποκαρδιωτικές εικόνες από την καμένη Πάρνηθα - Θλίψη από το μέγεθος της καταστροφής Ελλάδα 09:12, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο φωτογραφικός φακός του Γιάννη Λιάκου για το Intime κατέγραψε τη μεγάλη οικολογική καταστροφή με το τοπίο να μη θυμίζει σε τίποτα την καταπράσινη περιοχή που ήταν κάποτε