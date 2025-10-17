Μαραθώνια κατάθεση για το φονικό στη Φοινικούντα

Στη σοκαριστική υπόθεση της Φοινικούντας, κρίσιμες καταθέσεις φαίνεται να αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι σήμερα επικοινωνίες που ενδέχεται να «ρίξουν φως» στα κίνητρα της διπλής δολοφονίας.

«Κλειδί» στην υπόθεση φαίνεται να είναι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, την ίδια ώρα που ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μαζί με τη σύντροφο του, έδωσαν πολύωρες καταθέσεις στην Ανακρίτρια.

Λίγο μετά τις 11:00 ο ανιψιός του 68χρονου μαζί με το δικηγόρο του βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας στο γραφείο της Ανακρίτριας, προκειμένου να υποστηρίξουν το αίτημα τους για πολιτική αγωγή.

Στην κατάθεση τους αστυνομικούς, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, επιβεβαίωσε στις αρχές ότι μετά τους πυροβολισμούς, είχε επικοινωνία μέσω της συντρόφου του, με τον εργοδότη του φερόμενου συνεργού του δολοφόνου.

«Τον … (συνεργός) τον είδα και πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα. Αυτόν τον καιρό δουλεύει σε ένα μαγαζί με δερμάτινα το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος. Για να καταλάβετε τι σχέση έχω μαζί του, μετά την επίθεση, είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να την ενημερώσεις γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», φαίνεται πως είπε στις αρχές.

Ο 22χρονος συνεργός και φίλος του δολοφόνου είχε εργαστεί σε δύο επιχειρήσεις του ίδιου ιδιοκτήτη στην Αθήνα. Πρόκειται για πρόσωπο που είχε φιλική σχέση με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η σύντροφος του ανιψιού, ήταν εκείνη που τηλεφώνησε τη νύχτα της δολοφονίας στο αφεντικό του συνεργού, με το περιεχόμενο της συνομιλίας όμως να παραμένει άγνωστο.

Η διαθήκη

«Κλειδί» παραμένει και η διαθήκη που σύναψε ο 68χρονος τρεις μέρες πριν τη δολοφονία του.

«Πριν τρεις μέρες από το φονικό με πήρε ο ....(68χρονος) και μου είπε ότι άλλαξε τη διαθήκη του. Στη δεύτερη διαθήκη, έβγαλε απ’ έξω την …(ανίψια) και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του στον γιο μου και στον....», αναφέρει η μητέρα του ανιψιού.

Συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 68χρονος φοβόταν τον ανιψιό του.

«Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ. Ο θείος μου κατηγορούσε συνέχεια τον… (Ανιψιό) ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι αν πάθαινε κάτι, θα τον θεωρούσε υπεύθυνο. Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, εκείνος θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία», αναφέρει η ανιψιά.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον φόνο θα απολογηθούν την Κυριακή στην Ανακρίτρια.

