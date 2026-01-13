Πηγές ΝΔ: Οι διαχρονικές παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν από την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου Κατσινοπούλου

Τη διαχρονικότητα του προβλήματος στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη Κατσινοπούλου, σύμφωνα με πηγές της Νεας Δημοκρατίας.

Στην κατάθεσή της μίλησε για στενή εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο με χαρακτηριστικά προβληματικής σχέσης καθώς άφηνε χαραμάδες για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Μάλιστα, η κυρία Κατσινοπούλου ανέφερε ότι «επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό».

Η μάρτυρας παρέθεσε σειρά αιτιών που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αδυναμίες που αντιμετώπισε αποτελεσματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυρία Κατσινοπούλου υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, ότι ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του Ε9 και χαρακτήρισε δύσκολη τη μετάβαση σε αλλαγές και σε ανεξάρτητο Οργανισμό καθώς θα οδηγούσαν ακόμη και σε μη πληρωμές, κάτι που ωστόσο πέτυχε η κυβέρνηση με μια καθυστέρηση μόνο 20 ημερών.

