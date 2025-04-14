Πρεμιέρα για το ψηφιακό πελατολόγιο - Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έστω και με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που το ήθελε σε ισχύ ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, το ψηφιακό πελατολόγιο κάνει σήμερα, Μ. Δευτέρα την πρεμιέρα του.

Η αρχή γίνεται με τις επιχειρήσεις οποίες ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Δηλαδή :

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Πλυντήρια

Συνεργεία/Φανοποιεία

Πάρκινγκ

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφράσει – όπως γράψαμε και στο skai.gr - οι επιχειρήσεις του χώρου για επιβαρύνσεις σε κόστος αλλά και χρόνο εξυπηρέτησης, η πρώτη περίοδος εφαρμογής του θα είναι προαιρετική.

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να δουν πώς λειτουργεί το νέο σύστημα - για το οποίο η Αρχή έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο απλό στη χρήση του γίνεται – και σταδιακά να το υιοθετήσουν. Επίσης θα δουν πώς το νέο σύστημα μπορεί να είναι διαλειτουργικό με τυχόν υπάρχοντα συστήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επίσης το προαιρετικό του μέτρου αρχικά, υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι στην πρώτη μορφή του το ψηφιακό πελατολόγιο θα λειτουργεί μόνο στους υπολογιστές και στα λάπτοπ. Από τον Ιούνιο θα γίνει και εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα είναι ενταγμένη στην πλατφόρμα myDATA κάνοντας τη χρήση του πολύ πιο εύκολη.



Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί στην ουσία τη μετεξέλιξη του παλιού καλού βιβλίου πελατών μόνο που όλα είναι πλέον ψηφιακά.

Παίρνοντας για παράδειγμα έναν πάρκινγκ, κάθε αυτοκίνητο που θα μπαίνει για να σταθμεύσει θα καταγράφεται με το σκανάρισμα της πινακίδας του από το τηλέφωνο του επαγγελματία. Σε πραγματικό χρόνο η πινακίδα του αυτοκινήτου (και όχι το όνομα του οδηγού/ιδιοκτήτη του Ι.Χ) θα καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο του myDATA. Και όταν το αυτοκίνητο εξέρχεται του χώρου στάθμευσης, θα σκανάρεται αυτή τη φορά η απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα έχει εκδοθεί ώστε να κλείσει η συναλλαγή.

Όλες αυτές τις κινήσεις, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να τις βλέπει σε πραγματικό χρόνο καθώς Η εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένη με το TAXIS. Και κάθε φορά που θα παρατηρείται μικρότερος αριθμός αποδείξεων από τις κινήσεις τότε την πόρτα της επιχείρησης θα χτυπάνε οι ελεγκτές για περαιτέρω ελέγχους. Μάλιστα θα υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης όπως αυτά καταγράφονται στο πελατολόγιο με τα στοιχεία που προκύπτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Σε δεύτερο στάδιο, από το φθινόπωρο και αφού θα έχει μεσολαβήσει σημαντικό διάστημα ενημέρωσης και διαλόγου με τις επιχειρήσεις του χώρου, το ψηφιακό πελατολόγιο αναμένεται να επεκταθεί στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσεις, συνεστιάσεις και πάρτι. Και προϊόντος του χρόνου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα καλούνται να το εφαρμόζουν όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, φυσικοθεραπευτήρια, σχολές χορού, ξενοδοχεία και οργανωμένα καταλύματα και γιατροί.

Το νέο εργαλείο εκτός από τη συμμόρφωση στο νέο φορολογικό πλαίσιο, βοηθά τις επιχειρήσεις και στη διαχείριση των πελατών τους καθώς προσφέρει σειρά λειτουργιών όπως :

Καταχώριση νέων πελατών

Ενημέρωση και τροποποίηση υφιστάμενων εγγραφών

Ακύρωση πελατών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης υποβολής εγγράφων

Συσχέτιση των εγγραφών με αποδείξεις και παραστατικά

Μείωση λαθών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα

Πηγή: skai.gr

