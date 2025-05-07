Ψηφιακό πελατολόγιο: Στο 70% η φοροδιαφυγή στους κλάδους που το εγκαινιάζουν

Το 70% προσεγγίζει η φοροδιαφυγή στους κλάδους που εγκαινιάζουν το ψηφιακό πελατολόγιο.



Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται η φοροδιαφυγή στους κλάδους, οι οποίοι θα ενταχθούν πρώτοι στο ψηφιακό πελατολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ, τα ποσοστά των επιχειρήσεων, που φοροδιαφεύγουν, προσεγγίζουν ακόμα και το 70% !



Συγκεκριμένα:



Την αρνητική πρωτιά έχουν τα συνεργεία αυτοκινήτων, με ποσοστό 67%.

Ακολουθούν τα πλυντήρια αυτοκινήτων, με 60%.

Τέλος, σημαντικά χαμηλότερα από τους άλλους δύο κλάδους, αλλά σε επίσης υψηλά επίπεδα βρίσκεται η φοροδιαφυγή στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), όπου 4 στις 10 επιχειρήσεις δεν δηλώνουν όλα όσα εισπράττουν. Συγκεκριμένα, το ποσοστό φτάνει το 41%.



Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του ψηφιακού πελατολογίου είναι υποχρεωτική από 1η Ιουλίου για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.