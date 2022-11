Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ Ελλάδα 13:34, 08.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Προσφυγή της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ να κριθεί παράνομη η απεργία - Τι θα γίνει με τις πτήσεις- Και οι οδηγοί ταξί μετέχουν στην απεργία