Σήμερα, Τρίτη 19 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού
Γιορτάζουν οι: Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα
Ανατολή ήλιου: Ανατολή ήλιου: 07:10 - Δύση ήλιου: 17:10
Σελήνη 18.6 ημερών
Σημειώνεται ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αντρών καθώς και η Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών.
