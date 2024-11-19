Σήμερα, Τρίτη 19 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού

Γιορτάζουν οι: Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Ανατολή ήλιου: Ανατολή ήλιου: 07:10 - Δύση ήλιου: 17:10

Σελήνη 18.6 ημερών

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αντρών καθώς και η Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών.

