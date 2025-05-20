Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό Ράλλυ Ακρόπολις, με την εκκίνηση να πραγματοποιείται στις 26 Ιουνίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου για το Ράλλυ Ακρόπολις, στο Ζάπειο, με τον αν. υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, να επισημαίνει ότι την ίδια ημέρα, με εκκίνηση στις 18.05, θα γίνει η υπερειδική διαδρομή μήκους 1,5 χιλιομέτρου στο Ζάππειο, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εκκίνηση της υπερειδικής θα γίνει δίπλα από το άγαλμα του Δισκοβόλου του Μύρωνα, ενώ η διαδρομή που θα ακολουθούν τα οχήματα θα περνά από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Όλγας για να καταλήξει στο Ζάππειο.

Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι «η υπερειδική διαδρομή δεν είναι απλώς μια εισαγωγή. Είναι η βιτρίνα του αγώνα, η βιτρίνα της Ελλάδας». «Πέμπτη 26 Ιουνίου, η υπερειδική του Ράλλυ των Θεών είναι εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα βάζει τα γιορτινά της, ξεκινάμε από το Καλλιμάρμαρο, στύλοι Ολυμπίου Διός και Ζάππειο. Νομίζω όλος ο πλανήτης θα μιλάει γι’ αυτή την υπερειδική» λέει από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι πάντα αρωγός σε αυτές τις διοργανώσεις καθώς «πιστευόυμε βαθιά στις αξίες του αθλητισμού, στην εξωστρέφεια, στ σύνδεση΄τους με τον πολιτισμό και την τουριστική ταυτότητα κάθε περιοχής».

Υπενθυμίζεται ότι η «καρδιά» του Ράλλυ Ακρόπολις θα χτυπά, ωστόσο, στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που θα φιλοξενήσει τον αγώνα έως τις 29 Ιουνίου. Ο αγώνας θα περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές και 341,43 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

