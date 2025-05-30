Τα Αντικύθηρα επελέγησαν για την κατασκευή ενός σπουδαίου ερευνητικού κέντρου, που θα συλλέγει δεδομένα ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών έναντι της κλιματικής κρίσης.

Πρόκειται για ένα σχέδιο διεθνούς εμβέλειας που υλοποιείται ήδη στο πεδίο με την κατασκευή κτηρίων για τη στέγαση υψηλής ακρίβειας εξοπλισμού και ανθρώπων, το οποίο τελεί υπό την επιστημονική ευθύνη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η εκπομπή "Όπου Υπάρχει Ελλάδα" και ο ΣΚΑΪ εξασφάλισαν για πρώτη φορά πρόσβαση στα έργα και ξεναγήθηκαν, ενώ συνομίλησαν και με επιστήμονες του Αστεροσκοπείου για το παγκόσμιο αυτό πρότζεκτ.

