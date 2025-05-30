Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε παγκόσμια «πρώτη» τα έργα για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών & Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα

Θα συλλέγει δεδομένα ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών έναντι της κλιματικής κρίσης.

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τα Αντικύθηρα επελέγησαν για την κατασκευή ενός σπουδαίου ερευνητικού κέντρου, που θα συλλέγει δεδομένα ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών έναντι της κλιματικής κρίσης.

Αντικύθηρα

Πρόκειται για ένα σχέδιο διεθνούς εμβέλειας που υλοποιείται ήδη στο πεδίο  με την κατασκευή κτηρίων για τη στέγαση υψηλής ακρίβειας εξοπλισμού και ανθρώπων, το οποίο τελεί υπό την επιστημονική ευθύνη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αντικύθηρα

Η εκπομπή "Όπου Υπάρχει Ελλάδα" και ο ΣΚΑΪ εξασφάλισαν για πρώτη φορά πρόσβαση στα έργα και ξεναγήθηκαν, ενώ συνομίλησαν και με επιστήμονες του Αστεροσκοπείου για το παγκόσμιο αυτό πρότζεκτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark