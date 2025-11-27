Ανετράπη φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μια γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κερατσίνι, με οδηγό φορτηγού να χάνει τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου.

Στο φορτηγό που ανετράπη βρισκόταν και η μητέρα του οδηγού, η οποία σκοτώθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, απεγκλωβίζοντας νεκρή τη γυναίκα καθώς και τον οδηγό που τραυματίστηκε, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο του δυστυχήματος παραμένει η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

