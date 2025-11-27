Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο πριν από το Πικέρμι. Τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα από τη διασταύρωση της Ραφήνας μέχρι το Πικέρμι.

Στην Παραλιακή υπάρχουν τεράστια προβλήματα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Καλαμακίου καθ' όλο το μήκος.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ ουρά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

