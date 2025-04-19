Με την τέλεση της Ιεράς Ακολουθίας, κορυφώθηκε απόψε η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας στις εκκλησίες όλης της χώρας. Πλήθος πιστών, ανά ενορία, προσερχόταν για να τιμήσει την Ταφή του Κυρίου, ενώ έψαλλε τα Εγκώμια μπροστά στον στολισμένο με άνθη Επιτάφιο του Χριστού.

Ακολούθησε η Περιφορά του Επιταφίου, η οποία ως είθισται ξεκινά αργά το απόγευμα, μετά τις 20:00, ωστόσο η ακριβής ώρα διαφέρει από ενορία σε ενορία, με ορισμένες εκκλησίες να ξεκινούν την Περιφορά ήδη από τις 18:30 - 19:00. Κατά τη διάρκεια της Περιφοράς στους δρόμους της κάθε ενορίας έψαλλαν τον επιτάφιο θρήνο, δηλαδή τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ ακούστηκε και το μοιρολόι της Παναγίας «Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;».

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, τελέστηκε η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου. Συγχοροστάτησαν οι επίσκοποι Ανδρούσης Κωνστάντιος και Τανάγρας Απόστολος. Παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ερυθρού Σταυρού, ο Ιερός Κλήρος και πλήθος πιστών, σε κλίμα σεβασμού, ευλάβειας και συγκίνησης.

Αμέσως μετά την Ακολουθία, πραγματοποιήθηκε η Περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους γύρω από τον Καθεδρικό Ναό, με το χριστεπώνυμο πλήθος να ακολουθεί την πομπή. Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ το άγημα του Στρατού απέτεινε τιμές.

Κατά τη διάρκεια της Περιφοράς έψαλαν τα Εγκώμια σε τρεις στάσεις, μία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, όπου τελέστηκε δέηση υπέρ των πεσόντων του έθνους.

Από την Πλατεία Συντάγματος, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας τόνισε: «Ευσεβείς άρχοντές μας, ευλαβέστατε λαέ του Κυρίου, μέσα σε αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα, ενώπιον τόσων ανθρώπων που θρησκεύουν, που αγαπούν την Εκκλησία μας και την πατρίδα μας, αισθάνομαι την ανάγκη μέσα από την καρδιά μου, σαν πνευματικός σας πατέρας, να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, καλό Πάσχα, καλή φώτιση -φώτιση που ιδιαίτερα χρειαζόμαστε τον καιρό ή τις ημέρες αυτές. Όπου κι αν στρέψουμε τα μάτια μας, τη σκέψη μας , τον λογισμό μας, πάντοτε γυρίζουμε στον εαυτό μας σκεφτικοί, «άραγε τι θα μας βρει αύριο; Αύριο προς τα πού πηγαίνουμε; 'Αραγε τι σημαίνουν όλα αυτά που διαβάζουμε και τα βλέπουμε στις γειτονιές μας;». Ανησυχούμε. Ας ευχηθούμε, λοιπόν, σήμερα μέσα σε αυτήν τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο Θεός να φωτίσει όλους μας, τον καθένα χωριστά, ιδιαίτερα τους άρχοντές μας, τους επικεφαλής, εκείνους οι οποίοι μπορούν, προσπαθούν και αγωνίζονται για κάτι καλύτερο. Η βραδιά απόψε και η ατμόσφαιρα και ό,τι ζήσαμε μέσα στην εκκλησία μάς δίνουν κουράγιο, μας δίνουν δύναμη, γιατί και άλλοτε περάσαμε δύσκολες ώρες και τα καταφέραμε και προχωρήσαμε. Και τώρα να παρακαλέσουμε όλοι μέσα από την καρδιά μας, άρχοντες και λαός, μικροί και μεγάλοι, Κύριε, βοήθησέ μας, το χρειαζόμαστε».

Επιπροσθέτως, ευχήθηκε «Καλό Πάσχα, καλή δύναμη, καλή συμπόρευση» και προέτρεψε «Από τώρα και μπρος, όπως κάναμε και άλλοτε, και παλιότερα, να συμπορευτούμε όπου και να βρίσκεται ο καθένας. Πάνω από όλα είναι η πατρίδα και ο τόπος μας».

«Χριστός Ανέστη, καλή δύναμη, καλή πορεία στη ζωή μας, στα βήματά μας», εξέφρασε, καταληκτικά, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

