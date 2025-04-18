Με θρησκευτική ευλάβεια, παρουσία εκατοντάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των πέντε επιτάφιων στην Πλατεία Αριστοτέλους, μια πρωτοβουλία που υλοποίησαν για δεύτερη χρονιά από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ο κεντρικός δήμος της πόλης, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Χιλιάδες κόσμου από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης έσπευσαν στις πέντε ενορίες και ακολούθησαν τις ισάριθμες πομπές μεταφέροντας με κατάνυξη τους επιτάφιους, ενώ την τελετή παρακολούθησαν και πολλοί τουρίστες της πόλης.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ άρχισαν να φτάνουν διαδοχικά οι λιτανευτικές πομπές των Επιτάφιων του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, των ιερών ναών της Του Θεού Σοφίας, Παναγίας Χαλκέων και Αγίου Νικολάου του Τρανού και της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, με τους πιστούς να ψάλλουν τροπάρια του επιτάφιου θρήνου, που αποτελεί και την κορύφωση του θείου δράματος.

Τελευταίος έφτασε στην Αριστοτέλους ο επιτάφιος της μητρόπολης με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Στρατού και του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος. Της περιφοράς προέστη ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος νωρίτερα είχε χοροστατήσει στον ναό κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου.

Το μήνυμα του θείου δράματος περιέγραψε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, λέγοντας ότι έδειξε ένα άλλο πρόσωπο του Θεού. «Όλοι ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να ακουμπήσουμε, που θα μας πάρει το βάρος της καθημερινότητας. Σήμερα μέσα από τον τάφο του Χριστού, μέσα από τον σταυρό του, τον θάνατό του φανερώνεται ο Θεός που έρχεται και γίνεται ένας από μας.

Προσλαμβάνει τη δική μας τη μικρότητα μέχρι το έσχατο σημείο της κατάντιας μας, της φθοράς και του θανάτου», είπε και ευχήθηκε καλή Ανάσταση.

Τη «Μεγάλη Συνάντηση των Επιταφίων» στήριξε και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, εντάσσοντάς στην προσπάθεια τουριστικής προβολής της πόλης ως θρησκευτικού προορισμού τις ημέρες του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

